"Барыс" в топ-8, или кого надо обойти команде Михайлиса для выход в плей-офф Кубка Гагарина

Казахстанский "Барыс"
после двухнедельного карантина возвращается в Континентальную хоккейную лигу
(КХЛ) на десятой позиции в конференции. Корреспондент Vesti.kz
изучил таблицу "Востока", оценив прогресс конкурентов команды Юрия Михайлиса
.
До изоляции "Барыс" занимал шестое место с семью очками, а сейчас выпал из зоны плей-офф. Возглавил таблицу в КХЛ омский "Авангард"
(21 очко), который только в одной встрече из последних десяти не набрал баллов. Тройка его преследователей - "Ак Барс"
(17), "Салават Юлаев"
(16) и "Автомобилист"
(16).
По 14 очков набрали "Трактор"
с "Металлургом"
. Обе команды штормит, но они цеплялись за очки в последних семи встречах из десяти. Трио, состоящее из "Торпедо"
(10), "Сибири"
(9) и "Нефтехимика"
(8), - главная позиционная цель "Барыса". Если вышестоящие команды нагнать можно на дистанции, то этих соперников уже в ближайших играх.
Надо признать, что они выправили ситуацию, когда на старте проигрывали всем без разбора, но "Барыс" выглядел посильнее. Если бы не карантин, то клуб из Казахстана вполне мог остаться на седьмом-восьмом месте или идти в ногу с "Трактором" и "Металлургом". С командами из второй части таблицы "Барыс" набирать очки обязан.
"Амур"
(5) с "Куньлунем"
(3) выглядят слабее остальных соперников, которые замыкают таблицу на "Востоке". Аутсайдеры проиграли практически все проведенные матчи и вряд ли будут претендовать на борьбу за плей-офф. Таким образом, на "Востоке" десять команд из 12 будут бороться за плей-офф, и "Барыс" сохраняет шансы на попадание туда.
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Напомним, 4 октября "Барыс" сыграет со СКА из Санкт-Петербурга. Этот матч станет для подопечных Юрия Михайлиса первым после двухнедельного карантина из-за COVID-19. Российская команда занимает второе место на "Западе" с 18 очками после 12 игр, уступая всего один балл ЦСКА из Москвы.
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