Шедевр от Михайлиса из "Барыса" вошел в топ-10 лучших голов сентября в КХЛ

Столичный клуб уже вышел с карантина.

Никита Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 14:02
КХЛ на своем официальном сайте представила десятку лучших голов сентября. В списке оказалась и шайба форварда "Барыса" Никиты Михайлиса, отличившегося в домашнем матче с китайским "Куньлунем".

Шайба Михайлиса заняла девятую строчку в рейтинге. Ранее КХЛ назвала его гол шедевром. В той встрече казахстанский клуб обыграл "Куньлунь" со счетом 3:2.



Добавим, что позднее ряд матчей "Барыса" в КХЛ был отменен из-за коронавируса. Но 1 октября двухнедельный карантин столичной команды истек. На 4 октября у подопечных Юрия Михайлиса намечен матч против питерского СКА. 
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита Куньлунь
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 14:02
© 2008 - 2020 ТОО «EML»