Шедевр от Михайлиса из "Барыса" вошел в топ-10 лучших голов сентября в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте
представила десятку лучших голов сентября. В списке оказалась и шайба форварда "Барыса" Никиты Михайлиса
, отличившегося в домашнем матче с китайским "Куньлунем"
.
Шайба Михайлиса заняла девятую строчку в рейтинге. Ранее КХЛ назвала
его гол шедевром. В той встрече казахстанский клуб обыграл
"Куньлунь" со счетом 3:2.
Добавим, что позднее ряд матчей "Барыса" в КХЛ был отменен
из-за коронавируса. Но 1 октября двухнедельный карантин столичной команды истек. На 4 октября у подопечных Юрия Михайлиса намечен матч против питерского СКА.