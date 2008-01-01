Давайте расставаться, или кого "Барыс" мог бы заменить перед борьбой за плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" готовится к продолжению борьбы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но вынужденный перерыв из-за COVID-19 можно было использовать не только для восстановления здоровья, но и для поиска новичков. Корреспондент Vesti.kz предлагает присмотреться к некоторым легионерам, которым не удалась игра на старте сезона.



В первых матчах казахстанская команда под руководством Юрия Михайлиса набрала семь очков, но не все исполнители сыграли с отдачей, на которую рассчитывают в клубе. В первую очередь, сложным возвращение в Лигу стало для финского голкипера Йони Ортио. Игрок национальной сборной своей страны не может поймать нужный игровой ритм, а по личным показателям - среди худших в турнире.







Вряд ли такого дебюта ждали от вратаря, который обязан отыграть большую часть матчей турнира в "Барысе". Не задался старт и у двух защитников, которых рассматривают для сборной Казахстана. Виктор Сведберг с Джесси Блэкером не так хороши, как были в прошлом сезоне. Двухметровый швед, чьим достоинством скорость не является, нередко ошибается и ставит одноклубников в сложные ситуации.



Перестал удивлять и техничный канадец. Обычно агрессивный и с интересными решениями Блэкер практически незаметен на льду. Видно его только в потасовках. Не попали селекционеры и с нападающими. Мэтт Фрэттин с Якобом Лильей все еще в поиске своего места в команде. Если шведский новичок показывает какие-то моменты прогресса, то опытный канадец как будто тильтует после неудачи в "Ак Барсе".







В "Барысе" перед сезоном утверждали, что ротация в клубе полная и никого нового брать не будут. Место было только для защитника, но ведь возможны варианты не с приглашением новых игроков, а с заменой уже имеющихся. Вспомним, что именно так "Барыс" нашел Линуса Виделля, который сейчас лидер команды. На тех же условиях приезжал в Казахстан и Атте Охтамаа, который теперь выступает за более богатый "Локомотив".



Казахстанский тренер Михайлис дебютирует в КХЛ, и ему где-то может не хватать опыта работы на таком уровне. На бумаге "Барыс" выглядит сильнее, чем на площадке. Возможно, что пара замен помогла бы освежить ситуацию.

У "Барыса" есть шанс уверенно выйти в плей-офф, а определенная селекционная работа сделала бы команду сильнее. Вряд ли это потребует серьезных расходов, если поможет добиться результата.



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Напомним, "Барыс" выходит из двухнедельного карантина, связанного со случаями заболевания COVID-19 в команде. Завтра, 2 октября, команда пройдет контрольное тестирование, а еще через два дня сыграет со СКА из Санкт-Петербурга. За время изоляции "Барыс" выпал из зоны плей-офф и занимает десятое место в Восточной конференции.



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