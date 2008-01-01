Диц и Волк в игре. В "Барысе" рассказали о возвращении лидеров из списка травмированных в КХЛ

Ранее клуб отправил в лазарет 14 игроков.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:08

Все игроки "Барыса" пройдут еще один тест на COVID-19 и приступят к подготовке к матчам в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ситуацию с сокращением списка травмированных корреспонденту Vesti.kz прокомментировали в пресс-службе клуба.

Из списка в 14 игроков, куда были включены практически все лидеры команды, уже удалены восемь хоккеистов, и они могут официально приступить к тренировкам. В их числе капитан Даррен Диц и бомбардиры - Роман Старченко и Кертис Волк.

- Оставшиеся игроки будут выведены из списка в ближайшее время, - прокомментировали ситуацию в "Барысе".

- "Барыс" официально вышел из двухнедельного карантина? Когда первая тренировка?
- Завтра утром мы сдаем запланированный тест. И потом приступаем к подготовке к матчу.

Обновленный список травмированных игроков "Барыса":

Вратари
Хенрик Карлссон;
Йони Ортио;

Защитники
Алексей Маклюков;
Егор Шалапов;

Нападающие
Линус Виделль;
Антон Сагадеев.

Ранее в "Барысе" выразили уверенность в том, что команда сможет выйти на лед против СКА из Санкт-Петербурга 4 октября. 

Без капитана и бомбардиров? Кого рискует потерять "Барыс" перед возвращением в КХЛ

За время вынужденной изоляции из-за 19 случаев с CОVID-19 "Барыс" потерял место в плей-офф Восточной конференции, но по потерянным очкам способен вернуть себе место в топ-6.

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Сегодня 16:08
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