Сыграют все, или как "Барыс" может возобновить борьбу в КХЛ после COVID-19

Казахстанский клуб выходит из карантина.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:35
Казахстанский "Барыс" в полном составе выйдет из карантина, связанного с COVID-19, и начнет подготовку к матчу со СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По информации корреспондента Vesti.kz, к тренировкам могут приступить практически все игроки, которые были изолированы из-за коронавируса.

Завершение двухнедельного карантина состоится сегодня, 1 октября, а еще через три дня казахстанская команда сыграет на своем льду со СКА из Санкт-Петербурга. Тренерский штаб "Барыса" должен оценить текущее состояние игроков и решить, кто из них сможет принять участие в матче, а кого можно еще поберечь.

Может повториться ситуация, которая была во встрече с московским ЦСКА, когда игру по разным причинам пропустили Даррен Диц, Джесси Блэкер и некоторые другие заметные исполнители. К выездной встрече, которая пройдет 7 октября в Екатеринбурге с "Автомобилистом", "Барыс" должен быть в оптимальном составе.

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Напомним, первые игроки в "Барысе" с подозрением на COVID-19 были выявлены перед матчем с рижским "Динамо", и Лига перенесла шесть встреч столичного клуба. Казахстанский клуб был отправлен на карантин - позже число заразившихся выросло до 19 человек. 

Определены даты практически для всех перенесенных игр, а в "Барысе" прокомментировали возможность приглашения новых хоккеистов. В то же время КХЛ обнародовала список игроков, которые в "Барысе" травмированы, включив туда 14 игроков. В казахстанском клубе прокомментировали и этот момент.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:35
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