Без капитана и бомбардиров? Кого рискует потерять "Барыс" перед возвращением в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
завтра, 1 октября, выйдет из двухнедельного карантина, но почти половина основного состава включена Континентальной хоккейной лигой
(КХЛ) в список травмированных. Корреспондент Vesti.kz
предлагает изучить группу игроков, которых Юрий Михайлис
может недосчитаться перед матчем со СКА в Нур-Султане.
Тренерскому штабу придется подумать над перестановками практически в каждой линии, ведь в список попали не только оба ведущих голкипера, но и заметные фигуры среди полевых игроков. Можно недосчитаться Даррена Дица, Линуса Виделля или Романа Старченко, чьи роли - определяющие для результата.
В "Барысе" уверены
, что команда успешно выйдет из изоляции и игроки успеют подготовиться к воскресному матчу со СКА. Возможное отсутствие капитана и двух ведущих распасовщиков-бомбардиров не влияет на клубную позицию, ведь COVID-19 зафиксирован не только в казахстанской команде.
Список травмированных игроков "Барыса"
Вратари
Хенрик Карлссон
;
Йони Ортио
;
Защитники
Даррен Диц
- четыре гола в пяти матчах;
Джесси Блэкер
-– голевая передача в пяти матчах;
Алексей Маклюков
- голевая передача в четырех матчах;
Егор Шалапов
- ноль очков в пяти матчах;
Нападающие
Павел Акользин
- голевая передача в шести матчах;
Алихан Асетов
- голевая передача в трех матчах;
Линус Виделль
- гол и четыре голевые передачи в шести матчах;
Кертис Волк
- два гола и четыре голевые передачи в шести матчах;
Якоб Лилья
- гол и голевая передача в пяти матчах;
Антон Сагадеев
- гол в шести матчах;
Роман Старченко
- гол и три передачи в шести матчах;
Мэтт Фрэттин
- три голевые передачи в шести матчах.
Список серьезный, ведь из состава могут выпасть не только ведущие вратари и защитники, но и первая тройка нападения. Частично - вторая тройка. Есть и менее заметные исполнители, которые должны выполнять черновую работу или играть вспомогательным звеном.
Таким образом, если "Барыс" не вернет в основную группу хотя бы часть хоккеистов из списка травмированных, то об очках можно и не думать. Одному Никите Михайлису
, ярко проявившему себя на старте турнира, сложно будет выигрывать матчи с менее результативными партнерами.
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Добавим, что первый календарный матч "Барыса" после двухнедельной изоляции намечен на 4 октября. В этот день подопечные Юрия Михайлиса примут СКА из Санкт-Петербурга. За время карантина "Барыс" потерял
место в плей-офф Восточной конференции, но по потерянным очкам способен вернуть себе место в топ-6.
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