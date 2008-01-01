Без капитана и бомбардиров? Кого рискует потерять "Барыс" перед возвращением в КХЛ

Лига включила в эту группу практически всех лидеров.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:31
Казахстанский клуб "Барыс" завтра, 1 октября, выйдет из двухнедельного карантина, но почти половина основного состава включена Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) в список травмированных. Корреспондент Vesti.kz предлагает изучить группу игроков, которых Юрий Михайлис может недосчитаться перед матчем со СКА в Нур-Султане.

Тренерскому штабу придется подумать над перестановками практически в каждой линии, ведь в список попали не только оба ведущих голкипера, но и заметные фигуры среди полевых игроков. Можно недосчитаться Даррена Дица, Линуса Виделля или Романа Старченко, чьи роли - определяющие для результата.

В "Барысе" уверены, что команда успешно выйдет из изоляции и игроки успеют подготовиться к воскресному матчу со СКА. Возможное отсутствие капитана и двух ведущих распасовщиков-бомбардиров не влияет на клубную позицию, ведь COVID-19 зафиксирован не только в казахстанской команде.

Список травмированных игроков "Барыса"

Вратари
Хенрик Карлссон;
Йони Ортио;

Защитники
Даррен Диц - четыре гола в пяти матчах;
Джесси Блэкер -– голевая передача в пяти матчах;
Алексей Маклюков - голевая передача в четырех матчах;
Егор Шалапов - ноль очков в пяти матчах;

Нападающие
Павел Акользин - голевая передача в шести матчах;
Алихан Асетов - голевая передача в трех матчах;
Линус Виделль - гол и четыре голевые передачи в шести матчах;
Кертис Волк - два гола и четыре голевые передачи в шести матчах;
Якоб Лилья - гол и голевая передача в пяти матчах;
Антон Сагадеев - гол в шести матчах;
Роман Старченко - гол и три передачи в шести матчах;
Мэтт Фрэттин - три голевые передачи в шести матчах.

Список серьезный, ведь из состава могут выпасть не только ведущие вратари и защитники, но и первая тройка нападения. Частично - вторая тройка. Есть и менее заметные исполнители, которые должны выполнять черновую работу или играть вспомогательным звеном.

Таким образом, если "Барыс" не вернет в основную группу хотя бы часть хоккеистов из списка травмированных, то об очках можно и не думать. Одному Никите Михайлису, ярко проявившему себя на старте турнира, сложно будет выигрывать матчи с менее результативными партнерами.



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Добавим, что первый календарный матч "Барыса" после двухнедельной изоляции намечен на 4 октября. В этот день подопечные Юрия Михайлиса примут СКА из Санкт-Петербурга. За время карантина "Барыс" потерял место в плей-офф Восточной конференции, но по потерянным очкам способен вернуть себе место в топ-6.

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