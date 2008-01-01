Президент Лиги отреагировал на отмену главного шоу сезона КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) Алексей Морозов
высказался об отмене Матча звезд
, который должна была принять Рига в январе 2021 года.
"Это очень тяжелое решение. Впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги. К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей - в таком формате оно теряет всякий смысл. Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Матч звезд из разных стран - главные его участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Уверен, что и вариант с частичным заполнением трибун в данной ситуации неприемлем. Только аншлаг делает это событие тем, чем оно всегда было - главным шоу сезона КХЛ. Поэтому Лига, совместно с принимающей стороной, приняла решение отменить Матч звезд в Риге.
Мы обязательно реализуем все то, что задумали, покажем все, что хотели показать в январе будущего года. Поверьте, сделано было уже немало. Вместе встретимся в январе 2022 года", - приводит слова Морозова официальный сайт
КХЛ.
На предыдущем Матче звезд, состоявшемся на "ВТБ Арена-Парк", "Барыс"
представлял капитан столичного клуба Даррен Диц
, который предстал
на мастер-шоу в образе гения русской поэзии Александра Пушкина и продекламировал стихотворение на русском языке.