КХЛ впервые в истории отменила Матч звезд

Он должен был пройти в столице Латвии.

Фото: КХЛ©
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Сегодня 13:44
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Континентальная хоккейная лига впервые за 13 лет приняла решение отменить Матч звезд, который должен был состояться в январе 2021 года в Риге, сообщается на сайте КХЛ.

Решение о проведении Матча звезд в столице Латвии было принято 17 января 2020 года. Он должен был начаться 16 января 2021-го матчем лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубком Вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января звездным уик-эндом на "Арене Рига". 

На предыдущем Матче звезд в Москве "Барыс" представлял капитан столичного клуба Даррен Диц, который выступил на мастер-шоу в образе гения русской поэзии Александра Пушкина и продекламировал стихотворение на русском языке.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:44
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