КХЛ впервые в истории отменила Матч звезд

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Континентальная хоккейная лига впервые за 13 лет приняла решение отменить Матч звезд
, который должен был состояться в январе 2021 года в Риге, сообщается на сайте
КХЛ.
Решение о проведении Матча звезд в столице Латвии было принято 17 января 2020 года. Он должен был начаться 16 января 2021-го матчем лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубком Вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января звездным уик-эндом на "Арене Рига".
На предыдущем Матче звезд в Москве "Барыс"
представлял капитан столичного клуба Даррен Диц
, который выступил
на мастер-шоу в образе гения русской поэзии Александра Пушкина и продекламировал стихотворение на русском языке.