КХЛ выбрала новую дату для перенесенного матча "Барыса"

Сейчас команда на карантине.

Фото: ХК "Барыс"

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подмосковным "Витязем" и "Барысом", который был перенесен из-за вспышки коронавируса в казахстанской команде, состоится 23 января 2021 года, сообщается на сайте КХЛ.



Первоначально встреча команд была запланирована на 29 сентября.



"Барыс" 17 сентября сообщил о переносе шести ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у 12 членов команды и тренерского штаба. Позднее официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов сообщил, что число заразившихся коронавирусом в "Барысе" увеличилось до 19.