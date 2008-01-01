Коронавирус? В "Барысе" прояснили ситуацию с 14 травмированными игроками

В казахстанском клубе "Барыс" прокомментировали ситуацию с помещением 14 игроков основного состава в список травмированных на официальном сайте КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. В пресс-службе подтвердили, что 1 октября клуб выходит из двухнедельного карантина и будет готовиться к календарному матчу со СКА.



Ранее в системе "Барыса" были выявлены 19 человек с COVID-19. Позже список травмированных опубликовал сайт КХЛ.



- Это формальная процедура медицинского департамента КХЛ. Помещать игроков в список травмированных, - сказал руководитель пресс-службы Евгений Акманов.



- Пересекаются ли списки травмированных на сайте КХЛ с теми, у кого ранее были выявлен COVID-19?

- Без комментариев.



- По выходу команды из двухнедельного карантина изменений нет? Команда выходит из изоляции?

- Да, мы ожидаем, что вернемся и начнем подготовку к матчу против СКА по окончанию двухнедельного карантина. То есть, 1 октября.



- Есть ли сложности по возвращению? Например, мы знаем, что у Дмитрия Гуркова другая проблема, и он был помещен в список до выявления коронавируса.

- Да, у Гуркова другая проблема. На данный момент я не могу сказать его текущее состояние. Возможно, что он останется. Мы заявляли в список его еще вроде бы 10 числа.



"Барыс" поместил 14 игроков в список травмированных



Добавим, что первый матч "Барыса" после возвращения из карантина намечен на 4 октября. В этот день казахстанский клуб должен принять СКА из Санкт-Петербурга. За время изоляции "Барыс" опустился на девятое место в конференции, но не сильно отстал от вышестоящих конкурентов.



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