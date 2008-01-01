"Барыс" подпишет нового защитника? В клубе прокомментировали возможные изменения в составе для КХЛ

До старта сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) казахстанский клуб "Барыс" планировал пригласить защитника-новичка, но укрепил другие линии. Для того, чтобы узнать, вернулся ли тренерский штаб Юрия Михайлиса к этому варианту из-за проблем с коронавирусом, корреспондент Vesti.kz обратился в пресс-службу клуба.
В межсезонье казахстанская команда подписала контракты с вратарем Йони Ортио и парой нападающих - с Якобом Лильей и Мэттом Фрэттином. По словам президента клуба Бориса Иванищева, к ним может присоединиться еще один новый игрок в обороне.
"На данный момент мы не готовим никаких изменений в составе", - прокомментировали ситуацию в "Барысе", где выявлены 19 случаев заражения COVID-19.
Добавим, что потенциальные обновления в клубе стали актуальны перед возобновлением выступления в КХЛ после двухнедельного карантина. Следующий матч в турнире для казахстанской команды намечен на 4 октября.
В одной победе до плей-офф КХЛ, или где оказался "Барыс" из-за COVID-19
Добавим, что двухнедельный карантин для "Барыса" истекает 1 октября, а еще через три дня столичный клуб должен принять СКА из Санкт-Петербурга. В "Барысе" уверены, что благополучно сыграют следующий матч по календарю без переносов.
Выйдет ли "Барыс" на матч со СКА в КХЛ, или карантин для команды Михайлиса продлят?