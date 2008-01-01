Стало известно о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 хоккеистов "Барыса"

Коронавирусная инфекция COVID-19 у заразившихся хоккеистов "Барыса" протекает бессимптомно. Об этом на брифинге в столице рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, 17-го сентября в клубе было выявлено 11 больных, а 22-го - еще восемь. Команда, выступающая в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), была отправлена на карантин.

"Недавно был случай среди хоккеистов "Барыса", когда они были обследованы с профилактической целью. Среди спортсменов было зарегистрировано 19 случаев. Все они протекали бессимптомно.

На сегодняшний день они все находятся на домашнем карантине под меднаблюдением. Жалоб на состояние здоровья не предъявляют", - прокомментировала Пралиева.

Карантин у "Барыса" истекает 4 октября, когда команда должна провести домашний матч со СКА из Санкт-Петербурга.