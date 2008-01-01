В одной победе до плей-офф КХЛ, или где оказался "Барыс" из-за COVID-19

Казахстанский клуб "Барыс" выпал из зоны плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за карантина, связанного с выявленными случаями заражения COVID-19. Подопечных Юрия Михайлиса обошли основные конкуренты, но заметного преимущества они создать еще не успели. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Семь набранных "Барысом" на старте очков определили ему девятое место в обновленной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Аутсайдеры, которые занимают с десятого по 12 места, не так далеко - это "Нефтехимик" (шесть очков), "Амур" (пять очков) и "Куньлунь" (три очка).
В пределах одной победы вышестоящие команды. На седьмое место вышла "Сибирь" с девятью баллами, а на строчку ниже - "Торпедо" (восемь очков). Шестым идет "Трактор" с десятью баллами. Все конкуренты "Барыса" отыграли на три-пять игр больше, чем казахстанцы.
По потерянным очкам столичный клуб может выйти на пятое месте: в случае трех побед в перенесенных матчах, но при равных показателях в других встречах, "Барыс" догонит "Металлург" по количеству игр и обойдет по очкам (прямо сейчас это могло было быть 13 против 12).
Таким образом, казахстанская команда практически ничего не потеряла за время двухнедельного карантина. До 4 октября, когда "Барыс" должен сыграть первую встречу после возвращения на турнир, конкуренты успеют сыграть один-два матча и ситуация не сильно изменится.
Выйдет ли "Барыс" на матч со СКА в КХЛ, или карантин для команды Михайлиса продлят?
Напомним, 4 октября "Барыс" должен принять СКА из Санкт-Петербурга. В составе казахстанской команды выявлены 19 человек с COVID-19, весь клуб помещен в двухнедельный карантин. Изоляция завершается 1 октября.
"Барыс" на выход? Новые случаи с COVID-19 могут завершить сезон в КХЛ