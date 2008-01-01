"Барыс" отметил самый молодой дебют своего хоккеиста в КХЛ

ХК "Барыс"
не обошел вниманием самый молодой дебют своего игрока в истории команды в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ).
Ровно три года назад, 27 сентября 2017 года, в КХЛ дебютировал Валерий Орехов
. Молодой защитник провел 1:47 в победном домашнем матче с "Локомотивом" (6:1) и установил новое достижение. В возрасте 18 лет и 72 дней Орехов является самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ.
Отметим, что "Барыс" приостановил игры в новом сезоне из-за заражения коронавирусом своих игроков. На днях официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов сообщил, что число больных в "Барысе" увеличилось
до 19 человек.