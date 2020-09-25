Лилья рассказал о причинах перехода в "Барыс", работе с одним из лучших тренеров НХЛ и сходстве с "Коламбусом"

В межсезонье-2020 состав "Барыса"
пополнил шведский легионер Якоб Лилья
. В чемпионате Швеции (сезон-2018/2019) Якоб стал лучшим бомбардиром "Юргордена". Прошлый сезон Лилья провел в НХЛ, выступая за "Коламбус", где набрал 5 (2+3) очков в 37 играх. В своем интервью Allhockey.ru
он поделился своими впечатлениями о новом клубе.
- Как ваше самочувствие? Как проходит карантин?
- Чувствую себя неплохо. Сейчас не самые веселые времена. Но, наверное, хорошо, что это случилось в самом начале сезона. Мы сейчас находимся дома. Думаю, у нас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы вернуться обратно в строй.
- Вы работали с одним из лучших тренеров в НХЛ - Джоном Тортореллой. Он всегда строгий? В чем заключаются его методики игры?
- Да, это очень строгий, но очень честный тренер. Ему неважно сколько ты зарабатываешь - главное, как ты работаешь на льду. У нас не было такого большого количества звезд, как в других командах, но тем не менее, "Коламбус" давал результат. Мы не совершали при Торторелле огромного количества ошибок, и это нас приводило к успеху. Это классный наставник. С тренерами такого уровня я ранее не работал.
- Нет ли сходств между "Барысом" и "Коламбусом"?
- Да, я считаю, что игровой стиль команд похож. "Коламбус" и "Барыс" играют от обороны, так что в этом плане есть что-то общее.
- Как вам первые матчи в "Барысе"? Что стало определяющим фактором при переходе в казахстанский клуб? Знаю, что у вас было несколько вариантов.
- Да, у меня были переговоры с другими командами. Но в "Барысе" меня привлекло то, что клуб играет в том же стиле, который был у меня в "Коламбусе". Это стало решающим фактором. Также я сравнивал результаты "Барыса" с другими командами, с которыми вел переговоры. Я увидел, что у клуба неплохие шансы выйти в плей-офф - два года подряд команда выигрывала свой дивизион.
- Сейчас у вас в "Барысе" шесть бросков и 1,5 очка за 60 минут игрового времени. Довольны результатом?
- Первая игра мне не так сильно удалась. Во второй дела уже пошли лучше. Есть над чем работать. И я обязательно буду это делать.
- Быстро ли вы нашли взаимопонимание с Кертисом Волком и Никитой Михайлисом? У них отлаженная связка. Какую роль Вам ставит тренер в этом сочетании?
- Каждый из нас довольно неплохо играет на скорости. Могу сказать, что мы уже нашли определенную "химию". Мне нужно как можно больше играть на ворота, ну и помогать ребятам.
- Когда команда выйдет с карантина, то сразу же пойдут непростые матчи с топами КХЛ. Как думаете, сможет ли "Барыс" дать бой, учитывая двухнедельную паузу в тренировочном и игровом процессах?
- Мы подготовимся к этим играм и выложимся на максимум.
Отметим, что односторонний контракт со шведом подписан на один сезон - до 30 апреля 2021. В сезоне-2018/19 Лилья дебютировал в сборной Швеции, проведя ряд матчей на этапах Евротура.
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