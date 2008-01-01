Будет ли еще перенос матчей КХЛ? В "Барысе" рассказали о новых заболевших COVID-19

В "Барысе" не планируют переносить еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за новых случаев заражения COVID-19. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, 4 октября команда должна была выйти из двухнедельного карантина и провести домашний матч против СКА из Санкт-Петербурга.

Сегодня же в Минздраве заявили, что спустя пять дней после выявления коронавируса у 11 человек он был выявлен еще у восьмерых. При этом в клубе рассчитывают провести следующие матчи по расписанию.

- В Минздраве рассказали достоверную информацию. Мы подтверждаем эти цифры, - сказал руководитель пресс-службы "Барыса" Евгений Акманов.



- Расскажите, какие дальнейшие действия будете предпринимать?

- Все находятся в домашнем карантине и ждут окончания двухнедельной изоляции.



- А что касается игры, которая должна пройти 4 октября? Будет ли она перенесена в связи с выявлением новых случаев коронавируса? Тем более, что и у СКА аналогичные проблемы.

- Насколько я знаю, они играли позавчера. Мы готовимся к матчу, который запланирован на 4 октября. Мы рассчитываем, что 4-го числа мы проведем матч регулярного чемпионата по расписанию.



- А сколько в этом списке из 19 человек тренеров и игроков?

- К сожалению, я не могу такое предоставить. Мы стараемся сохранить личную или врачебную тайну. Они не ходят где-то, чтобы кого-то заражать. Они помещены на домашний карантин и никакой угрозы не представляют.



- На карантине останутся все четыре команды системы "Барыса"?

- Да. Как минимум до 1 октября.



Число зараженных в "Барысе" увеличилось. Минздрав сделал заявление



Напомним, "Барыс" был помещен на карантин 17 сентября. В КХЛ из-за этого перенесли шесть матчей регулярного чемпионата, а в России предложили исключить казахстанский клуб из лиги.



КХЛ, в свою очередь, тоже заняла жесткую позицию. Так, "Барысу" могут вынести техническое поражение. Проверку на CОVID-19 прошли клубы системы "Барыса", по ним данных пока нет, а тренировки в ДЮСШ отменены до субботы.