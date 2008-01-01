Число зараженных в "Барысе" увеличилось. Минздрав сделал заявление

В ХК "Барыс" выявили новые случаи заражения COVID-19, сообщает корреспондент Vesti.kz. Заявление о ситуации в хоккейном клубе сделал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов.

Неделю назад стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали 12 человек основного состава.

По словам Кожахметова, зараженных при первичной проверке было 11. Затем же было выявлено еще восемь человек.

Теперь общее число болеющих коронавирусом в "Барысе" достигает 19.

"Вместе с тем вызывают обеспокоенность вспышки коронавирусной инфекции в трудовых коллективах. 17 сентября этого года проведено профилактическое обследование 40 человек администрации и хоккейной команды "Барыс". У 11 из них выявлен положительный результат на COVID-19.

В тот же день им было выдано постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султан о проведении противоэпидемических мероприятий, установлено 29 контактных лиц, все отстранены от посещения стадиона "Барыс-Арена". И на стадионе проведены дезинфекция и разъяснительная работа с сотрудниками.

Однако 22 сентября при обследовании 29 контактных лиц положительный результат выявлен еще у восьми членов команды.

И у всех 19 заболевших лиц симптомы COVID-19 отсутствуют, они находятся на амбулаторном лечении.

Как вы видите, не только граждане или дети, но и профессиональные спортсмены подвержены этой болезни", - рассказал Кожахметов.

Отметим, что также проверку на COVID-19 прошли члены фарм-команд "Барыса" - представители "Номада" и "Снежных Барсов". По их результатам информация пока не обнародована. Воспитанникам ДЮСШ на три дня отменили тренировки.

Возвращение "Барыса" в розыгрыш КХЛ после двухнедельного карантина ожидался 4 октября, когда запланирован домашний матч со СКА.

Теперь же, учитывая выявленные новые случаи уже после ухода команды на изоляцию, проведение матчей будет отложено еще на несколько дней.