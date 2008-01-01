Форвард сборной Казахстана забил красивый автогол в матче КХЛ

Но его команда все равно выиграла.

Найджел Доус. Фото: ХК "Ак Барс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:40
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус, выступающий за казанский "Ак Барс", забил красивый автогол в матче КХЛ.

Форвард отличился в домашней игре против "Сочи", когда пытался прервать передачу, но в итоге срезал шайбу в свои ворота. Официально шайба была записана на игрока гостей Германа Рубцова, для которого она стала первой в лиге.



Сам матч закончился со счетом 5:3 в пользу "Ак Барса". Доус в текущем сезоне сыграл в регулярном чемпионате КХЛ восемь матчей и набрал пять (4+1) очков.
Метки:
Доус Найджел Сборная РК по хоккею Ак Барс КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 14:40
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