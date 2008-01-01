Форвард сборной Казахстана забил красивый автогол в матче КХЛ

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус
, выступающий за казанский "Ак Барс"
, забил красивый автогол в матче КХЛ.
Форвард отличился в домашней игре против "Сочи", когда пытался прервать передачу, но в итоге срезал шайбу в свои ворота. Официально шайба была записана на игрока гостей Германа Рубцова, для которого она стала первой в лиге.
Сам матч закончился со счетом 5:3 в пользу "Ак Барса". Доус в текущем сезоне сыграл в регулярном чемпионате КХЛ восемь матчей и набрал пять (4+1) очков.