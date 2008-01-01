Технические поражения, переносы и игра со СКА. Как "Барыс" может доиграть матчи в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" временно "выбыл" из борьбы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за COVID-19, но не всем перенесенным играм определены новые даты. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в ситуации с "окнами" для несыгранных матчей.



Подопечным Юрия Михайлиса перенесли шесть игр подряд, начиная с 18 сентября. Как заметил президент КХЛ Алексей Морозов, возвращение "Барыса" в турнир ожидается 4 октября, когда столичная команда должна принять СКА из Санкт-Петербурга, но этого может не произойти. Так в чем же проблема?



"Окон" для переноса достаточно, но они должны быть удобны не только "Барысу", но и соперникам. Скажем, если бы казахстанская команда не получила бы шанс сыграть с рижским "Динамо" 3 ноября, а клуб из Латвии тоже под потенциальной угрозой переносов игр из-за коронавируса, то следующую "комфортную" дату найти было бы непросто.



Помимо 3 ноября у "Барыса" занято еще 3 февраля (матч с "Металлургом"). Остались "Северсталь", "Куньлунь", "Витязь" и "Сочи". И все эти игры гостевые. Можно два матча "отправить" в начало ноября - на 5 и 7-е число. А еще две - на февраль: после 7-го числа, когда "Барыс" сыграет на выезде с "Металлургом", можно сыграть еще три матча до 16 февраля.







Теперь об играх соперников. В определенные нами промежутки потенциальные соперники свободны от игр, но нужно обратить внимание на их востребованность среди других пострадавших от коронавируса команд. Но пока официально матчи не перенесены для оппонентов "Барыса" и все свободно.



Играть молодежным составом казахстанский клуб не может, потому что, как заметил Морозов, симптомы вируса есть и в фарм-командах. Поэтому вся система клубная помещена в карантин, а тренировки отменены даже для ДЮСШ.



Непростая ситуация и с выходом из карантина. Под угрозой переноса или даже технического поражения матч со СКА, запланированный на начало октября. Российская команда сыграла смешанным составов из-за COVID-19 во встрече с "Сибирью" и за десять дней ситуация может не измениться.



Таким образом, по нашим расчетам, казахстанской команде могут перенести еще одну-две игры, но на резерв из системы особо ставку делать не стоит. В лучшем случае для реализации оптимального плана в "Барысе" не должно быть больше людей с симптомами вируса, иначе доиграть турнир без технических поражений практически не реально.



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Напомним, по расписанию следующий матч "Барыса" в КХЛ намечен на 4 октября со СКА. Известны даты первых перенесенных встреч. Параллельно "Барысу" предложили покинуть турнир, если клуб не может соблюдать все условия в тяжелом сезоне.



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