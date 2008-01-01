КХЛ выдвинула ультиматум "Барысу". Клубу грозит техническое поражение

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с "Барысом"
. Ранее лига перенесла
шесть игр с участием казахстанского клуба. Причина - в "Барысе" выявили 12 человек с признаками коронавируса, команду поместили на карантин.
"Почему лига перенесла все матчи "Йокерита" и "Барыса"? У "Йокерита" нет фарм-клуба. По регламенту его обязаны иметь только российские команды КХЛ. "Йокерит" физически не мог усилить состав другими игроками. У "Барыса" сложилась очень сложная ситуация по заболеванию не только в основной команде, но и во всех командах системы клуба.
При этом и "Барыс", и "Йокерит" предупреждены, что в дальнейшем лиге будет трудно найти места в календаре и они обязаны участвовать в матчах. В противном случае им будет засчитано техническое поражение. Возможности переносить такое большое количество игр у лиги больше нет.
Новые даты двух из перенесенных матчей "Барыса" уже известны: с рижским "Динамо" - 3 ноября, с "Металлургом" - 3 февраля 2021 года. Первый матч "Барыса" после выхода с карантина, согласно календарю, намечен на 4 октября со СКА. Сейчас нет никаких причин отменять или переносить матч", - передает слова Морозова пресс-служба КХЛ.
В этом сезоне "Барыс" успел провести шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал две победы при четырех поражениях.