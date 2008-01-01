Соперника "Барыса" отправили на карантин

Их игра состоится 3 ноября.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 23:30
Рижское "Динамо" уходит на карантин до 5 октября после выявления коронавирусной инфекции еще у пяти хоккеистов основной команды.

Ранее о пяти случаях заболевания в команде после прохождения тестирования сообщил Sportacentrs.com. Всего в рижском клубе, по данным источника, выявлено десять случаев заболевания.

"Еще у пяти хоккеистов основной команды выявлен коронавирус. Команда до 5 октября будет на карантине. Мы находимся на связи с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, обсуждаем, что и как делать", - приводит слова председателя совета директоров латвийского клуба Юриса Савицкиса Р-Спорт.

Отметим, что динамовцы 18 сентября должны были сыграть с "Барысом", но игру перенесли из-за заражения коронавирусом в составе казахстанского клуба. В итоге, шесть матчей "Барыса" были отменены, а встреча с рижанами состоится 3 ноября.

При этом команды встречались между собой на старте нового сезона КХЛ в Риге, где победу со счетом 3:2 одержали хоккеисты Юрия Михайлиса.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Динамо Рига
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 23:30
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