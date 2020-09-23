Соперника "Барыса" отправили на карантин

Рижское "Динамо"
уходит на карантин до 5 октября после выявления коронавирусной инфекции еще у пяти хоккеистов основной команды.
Ранее о пяти случаях заболевания в команде после прохождения тестирования сообщил Sportacentrs.com. Всего в рижском клубе, по данным источника, выявлено десять случаев заболевания.
"Еще у пяти хоккеистов основной команды выявлен коронавирус. Команда до 5 октября будет на карантине. Мы находимся на связи с президентом КХЛ Алексеем Морозовым, обсуждаем, что и как делать", - приводит слова председателя совета директоров латвийского клуба Юриса Савицкиса Р-Спорт
.
Отметим, что динамовцы 18 сентября должны были сыграть с "Барысом"
, но игру перенесли из-за заражения коронавирусом в составе казахстанского клуба. В итоге, шесть матчей "Барыса" были отменены
, а встреча с рижанами состоится
3 ноября.
При этом команды встречались между собой на старте нового сезона КХЛ в Риге, где победу со счетом 3:2 одержали
хоккеисты Юрия Михайлиса.
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