Вернутся ли к игре со СКА, или почему "Барысу" могут перенести еще несколько матчей в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" может выйти из карантина в октябре, но первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после возвращения, скорее всего, сыграет не со СКА из Санкт-Петербурга, а с другим соперником. Некоторые предположения по сложившийся ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz.



Карантин для команды Юрия Михайлиса стартовал перед игрой с рижским "Динамо" 18 сентября и должен продлиться две недели. Лига перенесла шесть игр подряд, но этот список может быть увеличен, или "выпадет" кто-то из соперников. Официально информации о новых случаях нет, но не исключено, что "лазарет" будет расширен.



Есть проблемы и у оппозиции. Возможно, что СКА не сможет рассчитывать на всех игроков основного состава уже сегодня, 23 сентября, в матче с "Сибирью". А ведь до встречи с "Барысом" питерцам нужно провести еще три игры за 10-11 дней, и ситуация может измениться. Какие-то встречи могут перенести, а где-то могут принять более радикальное решение.



"Барыс" примет СКА 4 октября. Далее по расписанию у казахстанской команды будут "Автомобилист", "Северсталь" и "Салават Юлаев", которые вроде бы еще не столкнулись с проблемами. Не забываем, что у "Локомотива" тоже все было благополучно, были победы, а сейчас техническое поражение в несостоявшемся противостоянии с "Куньлунем". И неизвестно, как будет дальше.



А будет ли готов сам "Барыс" играть сразу? Например, финский "Йокерит", который также был помещен в двухнедельный карантин, но был лишь контактной стороной при выявление заболевших, не сразу заиграл. Финский клуб раньше срока вышел из изоляции (не 24 числа, а 21-го), а уже 25 сентября сыграет с "Сибирью".







В "Барысе" ситуация иная. 12 человек из основного состава с симптомами, а вся команда отправлена по домам. То есть полторы-две пятерки могут перенести вирус, а вся команде - в контактной группе. От такого нокдауна непросто будет отойти, ведь в казахстанской команде и без того форсировали подготовку к сезону, а тут даже на эти наигранные схемы рассчитывать не удастся.



Исходя из всего этого, предположим, что "Барыс" вернется на лед не 4 октября в игре со СКА, а на неделю позже, 10 числа в домашнем матче с "Северсталью", или даже еще позже. Во-первых, у казахстанской команды будет время вернуть игровую форму. Во-вторых, список команд, в которых выявляются симптомы, растет, и в любой момент календарь может поменяться, поэтому вариант с серединой или концом октября выглядит наиболее реальным.



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Напомним,подопечным Михайлиса перенесли шесть игр подряд, а фарм-команды прошли тест на COVID-19.



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