Главный соперник "Барыса" по дивизиону подписал форварда из НХЛ

Нападающий был на драфте в первом раунде.

Нападающий "Сент-Луис Блюз" 21-летний Клим Костин перешел в "Авангард", сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.



Костин подписал контракт с омским клубом, однако сможет вернуться в тренировочный лагерь и сыграть в Северной Америке в сезоне-2020/21.



Российский нападающий был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/19 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб "блюзменов" "Сан-Антонио Рэмпейдж", где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах. В сезоне-2019/20 в четырех матчах регулярного чемпионата за "Сент-Луис" забил один гол.



За три сезона, проведенных в АХЛ за "Сан-Антонио", Костин забросил 29 шайб и отдал 53 результативные передачи в 181 встрече.



Последние два сезона "Авангард" в регулярном чемпионате занимал второе место в дивизионе Чернышева и финишировал третьим в Восточной конференции - в обоих случаях омичей опережал "Барыс".