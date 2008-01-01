"Барыс Арена" закрыта? В казахстанском клубе разъяснили ситуацию с карантином из-за COVID-19

В "Барысе" отменили на три дня тренировки для воспитанников ДЮСШ, но при этом ледовый дворец "Барыс Арена" на карантин не закрыт. Ситуацию с профилактическими мерами, направленными на борьбу с COVID-19, корреспонденту Vesti.kz прояснили в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, ранее в "Барысе" положительные тесты на коронавирус сдали 12 человек - в их числе игроки главной команды и представители тренерского штаба. Из-за этого КХЛ отложила шесть матчей. Также проверку прошли фарм-команды "Номад" и "Снежные Барсы", но ее результаты пока не обнародованы. Сегодня же появилась информация, что домашнюю арену клуба закрыли.

- С сегодняшнего дня отменены тренировки для ДЮСШ из системы клуба. Отложены до субботы. Ранее на карантин отправлены другие команды системы. Сделано это в профилактических целях. Но дворец не закрыт. Наши сотрудники работают в здании, - рассказал руководитель пресс-службы Евгений Акманов.



- Почему тренировки детей не были отложены сразу, ведь симптомы вируса были зафиксированы в основной команде еще на прошлой неделе?

- Они занимаются в разных блоках. А после анализов, которые сдали фарм-команды системы, решили отложить тренировки для ДЮСШ. В здании еще проживают юные игроки, которые приехали из других городов и находятся в интернате. Они под присмотром куратора и охраны.



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