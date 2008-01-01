"Барыс Арену" закрыли на карантин из-за коронавируса

Сам "Барыс" также на изоляции.

Фото: ХК "Барыс"

Ледовый дворец "Барыс Арена" в Нур-Султане был закрыт на карантин в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе хоккейного клуба.



"Барыс" 17 сентября сообщил о переносе шести ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у 12 членов команды и тренерского штаба.



Как сообщили в пресс-службе "Барыса", домашняя арена клуба в Нур-Султане была закрыта на карантин до субботы (26 сентября). Во дворце временно были приостановлены тренировки хоккейной школы по всем возрастам. Сотрудники хоккейного клуба продолжают работать, в том числе удаленно.



Ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане "Барыс" должен провести 4 октября против петербургского СКА.