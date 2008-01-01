"Как на качелях". Российский эксперт - о ситуации в КХЛ и дебюте Михайлиса с "Барысом"

Известный российский хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд
воздержался от выводов о работе Юрия Михайлиса
в "Барысе"
. В беседе с корреспондентом Vesti.kz
он выделил срок, после истечения которого можно вернуться к этому вопросу.
Под руководством казахстанского тренера столичный клуб провел шесть встреч и набрал семь очков. Этот результат позволяет закрепиться в зоне плей-офф.
"Не могу сказать, что я пристально слежу за командой. Но как минимум старт он не провалил. Но сейчас рано делать какие-то выводы. Такая ситуация сейчас, что все как на качелях. Отвечать на этот вопрос - это шарлатанство. Надо, чтобы пара месяцев прошла как минимум", - поделился Вайсфельд.
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Добавим, что казахстанский клуб "Барыс" помещен
в двухнедельный карантин после выявленных случаев с симптомами COVID-19, а шесть игр команды в КХЛ перенесены
на более поздний срок. Временно отменены
все тренировки на "Барыс Арене", а команды системы "Барыса" сдали
анализы на коронавирус.
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