"Как на качелях". Российский эксперт - о ситуации в КХЛ и дебюте Михайлиса с "Барысом"

Казахстанский клуб набрал семь очков на старте сезона.

Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 22:43
Известный российский хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд воздержался от выводов о работе Юрия Михайлиса в "Барысе". В беседе с корреспондентом Vesti.kz он выделил срок, после истечения которого можно вернуться к этому вопросу.

Под руководством казахстанского тренера столичный клуб провел шесть встреч и набрал семь очков. Этот результат позволяет закрепиться в зоне плей-офф.

"Не могу сказать, что я пристально слежу за командой. Но как минимум старт он не провалил. Но сейчас рано делать какие-то выводы. Такая ситуация сейчас, что все как на качелях. Отвечать на этот вопрос - это шарлатанство. Надо, чтобы пара месяцев прошла как минимум", - поделился Вайсфельд.

Еще заболевшие? Команды системы "Барыса" прошли проверку на коронавирус

Добавим, что казахстанский клуб "Барыс" помещен в двухнедельный карантин после выявленных случаев с симптомами COVID-19, а шесть игр команды в КХЛ перенесены на более поздний срок. Временно отменены все тренировки на "Барыс Арене", а команды системы "Барыса" сдали анализы на коронавирус.

Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Коронавирус
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 22:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»