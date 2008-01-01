КХЛ определила новые даты для перенесенных матчей "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с клубами определила новые даты для проведения двух перенесенных матчей с участием "Барыса"
.
Так, встреча между казахстанским клубом и рижским "Динамо" состоится 3 ноября, а игра с "Металлургом" - 3 февраля 2021 года. Изначально матчи должны были пройти 18 и 22 сентября соответственно.
Напомним, ранее КХЛ перенесла
шесть игр с участием казахстанского клуба. Причина - в "Барысе" выявили 12 человек с признаками коронавируса, команду поместили на карантин.