КХЛ раскритиковали за поблажки "Барысу" и решение присудить клубу Скабелки техническое поражение

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников
прокомментировал скандальную ситуацию вокруг ярославского "Локомотива"
и сравнил ее с "Барысом"
.
Команда Андрея Скабелки бойкотировала матч регулярного чемпионата с "Куньлунь Ред Стар", который должен был состояться в Мытищах, и получила техническое поражение. В "Локомотиве" около 30 хоккеистов сдали положительные
тесты на коронавирус.
"Меня удивляет решение лиги присудить "Локомотиву" техническое поражение. Почему-то "Барысу" и "Йокериту" в таких же ситуациях переносили матчи. Получается, чужим делаем поблажки, а своим не можем. У нас же есть регламент, который все подписали. Почему мы меняем правила на полпути?" - цитирует Кожевникова "Чемпионат
".
Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ
Напомним, в "Барысе" выявили
12 человек с признаками коронавируса. КХЛ отложила
шесть игр с участием казахстанского клуба, а команду поместили на карантин.