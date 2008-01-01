КХЛ раскритиковали за поблажки "Барысу" и решение присудить клубу Скабелки техническое поражение

Все из-за коронавируса.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 09:15
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал скандальную ситуацию вокруг ярославского "Локомотива" и сравнил ее с "Барысом".

Команда Андрея Скабелки бойкотировала матч регулярного чемпионата с "Куньлунь Ред Стар", который должен был состояться в Мытищах, и получила техническое поражение. В "Локомотиве" около 30 хоккеистов сдали положительные тесты на коронавирус.

"Меня удивляет решение лиги присудить "Локомотиву" техническое поражение. Почему-то "Барысу" и "Йокериту" в таких же ситуациях переносили матчи. Получается, чужим делаем поблажки, а своим не можем. У нас же есть регламент, который все подписали. Почему мы меняем правила на полпути?" - цитирует Кожевникова "Чемпионат".

Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ

Напомним, в "Барысе" выявили 12 человек с признаками коронавируса. КХЛ отложила шесть игр с участием казахстанского клуба, а команду поместили на карантин. 
Метки:
Барыс в КХЛ Локомотив ХК Скабелка Андрей Коронавирус КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 09:15
© 2008 - 2020 ТОО «EML»