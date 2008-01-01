Новый клуб Скабелки подтвердил массовое заражение коронавирусом

Команде засчитали техническое поражение.

Фото: ХК "Локомотив"

Хоккейный клуб "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ из-за массового заражения коронавирусом внутри основного состава команды, заявка на матчи исключительно игроков молодежного состава также невозможна, сообщается в релизе на сайте ярославского клуба.



Ранее во вторник источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что около 30 хоккеистов "Локомотива" сдали положительные тесты на коронавирус.



"Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр", - говорится в заявлении на сайте "Локомотива".



"Замена основного состава на игроков молодежной команды "Локо" также не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав, а использование в рамках чемпионата КХЛ исключительно молодежного состава неизбежно приведет к высокому травматизму", - добавляется в сообщении.



Запланированный на вторник (22 сентября) матч КХЛ между "Локомотивом", который возглавляет бывший главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка, и китайским "Куньлунем" не состоится, ярославскому клубу засчитано техническое поражение за неявку на игру, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.



"Все клубы лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. КХЛ перенесла игру "Куньлунь Ред Стар" - "Локомотив" с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы", - говорится в релизе КХЛ.



"В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента "Локомотиву" засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК "Локомотив" лига сообщит дополнительно", - отметили в пресс-службе КХЛ.



Ранее КХЛ уже перенесла две выездные игры "Локомотива" из-за заражений коронавирусом в команде - с "Сочи" (17 сентября) и минским "Динамо" (19 сентября). Для "Куньлуня" победа в несостоявшейся игре стала первой в текущем сезоне КХЛ. В первых семи матчах чемпионата команда набрала одно очко.



Ранее в сезоне КХЛ-2020/21 техническое поражение было засчитано финскому "Йокериту", не приехавшему в Минск на матч против "Динамо" 3 сентября.