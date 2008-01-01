Еще заболевшие? Команды системы "Барыса" прошли проверку на коронавирус

Ранее симптомы были выявлены в первой команде.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 20:50
Фарм-команды казахстанского "Барыса" - "Номад" и "Снежные Барсы" - прошли проверку на COVID-19, передает корреспондент Vesti.kz. Ранее в составе казахстанского участника Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были выявлены симптомы заражения коронавирусом.

Результаты новой проверки пришли в клуб, но в пресс-службе сообщили, что официальные итоги будут обнародованы позже. Заметим, что перед двухнедельным карантином в "Барысе" выявили 12 человек с признаками коронавируса.

КХЛ отложила шесть игр с участием столичной команды, а все участники клубной системы были помещены во временный карантин. Российские клубы попытались уличить Лигу в разных подходах к участникам, а вирус выявлен в еще одной команде.

Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ

Добавим, что "Барыс" стал не первым участником турнира, где был выявлен коронавирус, но некоторые российские команды в КХЛ находят замены в клубной системе. Ожидается, что подопечные Юрия Михайлиса сыграют в начале октября, когда завершится карантин.

Что касается фарм-команд, то "Номад" со "Снежными Барсами" должны стартовать в чемпионате Казахстана, который пока тоже отложили.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Коронавирус
Хоккей КХЛ
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Сегодня 20:50
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