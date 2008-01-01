В "Барысе" прояснили ситуацию с игроками после вспышки коронавируса

Пресс-секретарь "Барыса" Евгений Акманов
прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в команде.
"На данный момент вся команда распущена по домам. Ребята соблюдают условия домашнего карантина и тренируются в домашних условиях. В понедельник, 21 сентября, команда сдавала тесты. 22-го числа будут результаты", - приводит его слова "Шайба.kz
".
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шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Барыса" - 18 сентября с рижским "Динамо", 20 сентября с "Северсталью", 22 сентября с "Металлургом", 21 сентября с "Куньлунем", 29 сентября с "Витязем" и 1 октября с "Сочи".