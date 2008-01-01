Четыре "загадки" для Михайлиса. Чем полезен карантин для "Барыса"

Столичный клуб помещен в двухнедельную изоляцию.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 22:58
Казахстанский клуб "Барыс" на две недели "выбыл" из розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса. Корреспондент Vesti.kz предполагает, что тренерскому Юрия Михайлиса есть над чем поработать даже в период вынужденного перерыва.

Столичная команда закрепилась в зоне плей-офф после стартовых игр, но эта ситуация может измениться, ведь соперники могут подобрать варианты, чтобы сыграть на слабостях "Барыса".

1. Проблемы с легионерами

Игра "Барыса" на протяжении сезонов строится на легионерской группе. Они дают результат, забивают голы, но сейчас ситуация иная. Индивидуально, возможно, они сильные и интересные, но полноценно раскрыться пока не могут. Якоб Лилья с Мэттом Фрэттином, скорее всего, хотели бы забыть стартовые игры, ведь от них ждали больше одного голы на двоих. Есть передачи, но от них ждут именно решающих бросков.

Не впечатляет и Йони Ортио. Финский голкипер, видимо, еще не вкатился в сезон, но режима "Супермена" еще не видно. Неплохо выглядит Линус Виделль из Швеции, но его острые передачи не часто заканчиваются голами. Нет еще необходимого уровня взаимопонимания, а этого страдает вся команда, ведь это лидеры команды.



2. Большинство

Убойное оружие действует через раз. В 24 попытках столичная команда забила пять голов (21 процента реализации). Три шайбы на счету Никиты Михайлиса, а еще по одной - Лильи с Дарреном Дицем. Во время карантина вряд ли удастся что-то наиграть, но комплексный анализ, почему голов немного, провести можно.

Что-то подобное касается и меньшинства. Пропустить шесть голов, когда твои конкуренты имеют в пассиве три-четыре гола, проигрышная ситуация. За время перерыва необходимо все разобрать и выложить новый план взаимодействия.

3. Новичок-защитник

"Барыс" анонсировал приглашение еще одного игрока обороны, но, видимо, отказался от этого варианта. А он бы не помешал. В прошлом сезоне отлично вписался Атте Охтамаа, и можно было снова найти оборонца с необходимыми характеристиками.

Финский хоккеист был, как "стена" в обороне и очень продуктивен в атаке. Таких в составе "Барыса" наберется немного. Этот дефицит просматривается и в игре в неравных составах. Возможно, новичок мог бы заменить Виктора Сведберга.

4. Дисциплина и последние минуты матчей

"Барыс" получает удаления не чаще других клубов, но как он разваливается в последние минуты, нужно брать на заметку соперникам. Чего не хватает команде Михайлиса. Концентрации, в первую очередь. Наказывали за это ЦСКА с "Динамо", а "Барыс" недосчитался несколько заслуженных очков.

Командная оборона, когда защищают ворота, а не только игроки защитного плана, не всегда срабатывает. Игроки недорабатывают, отпускают соперников и те делают решающие действия. Проигрывает команда.

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Напомним, казахстанский "Барыс" набрал семь очков в шести встречах нового регулярного чемпионата КХЛ, а перед домашней игрой с рижским "Динамо" был помещен на карантин. Выявлены 12 человек с симптомами коронавируса. К играм команда может вернуться в начале октября.

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