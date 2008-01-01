Четыре "загадки" для Михайлиса. Чем полезен карантин для "Барыса"

Казахстанский клуб "Барыс"
на две недели "выбыл" из розыгрыша Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) из-за коронавируса. Корреспондент Vesti.kz
предполагает, что тренерскому Юрия Михайлиса
есть над чем поработать даже в период вынужденного перерыва.
Столичная команда закрепилась в зоне плей-офф после стартовых игр, но эта ситуация может измениться, ведь соперники могут подобрать варианты, чтобы сыграть на слабостях "Барыса".
1. Проблемы с легионерами
Игра "Барыса" на протяжении сезонов строится на легионерской группе. Они дают результат, забивают голы, но сейчас ситуация иная. Индивидуально, возможно, они сильные и интересные, но полноценно раскрыться пока не могут. Якоб Лилья
с Мэттом Фрэттином
, скорее всего, хотели бы забыть стартовые игры, ведь от них ждали больше одного голы на двоих. Есть передачи, но от них ждут именно решающих бросков.
Не впечатляет и Йони Ортио
. Финский голкипер, видимо, еще не вкатился в сезон, но режима "Супермена" еще не видно. Неплохо выглядит Линус Виделль
из Швеции, но его острые передачи не часто заканчиваются голами. Нет еще необходимого уровня взаимопонимания, а этого страдает вся команда, ведь это лидеры команды.
2. Большинство
Убойное оружие действует через раз. В 24 попытках столичная команда забила пять голов (21 процента реализации). Три шайбы на счету Никиты Михайлиса
, а еще по одной - Лильи с Дарреном Дицем
. Во время карантина вряд ли удастся что-то наиграть, но комплексный анализ, почему голов немного, провести можно.
Что-то подобное касается и меньшинства. Пропустить шесть голов, когда твои конкуренты имеют в пассиве три-четыре гола, проигрышная ситуация. За время перерыва необходимо все разобрать и выложить новый план взаимодействия.
3. Новичок-защитник
"Барыс" анонсировал приглашение еще одного игрока обороны, но, видимо, отказался от этого варианта. А он бы не помешал. В прошлом сезоне отлично вписался Атте Охтамаа
, и можно было снова найти оборонца с необходимыми характеристиками.
Финский хоккеист был, как "стена" в обороне и очень продуктивен в атаке. Таких в составе "Барыса" наберется немного. Этот дефицит просматривается и в игре в неравных составах. Возможно, новичок мог бы заменить Виктора Сведберга
.
4. Дисциплина и последние минуты матчей
"Барыс" получает удаления не чаще других клубов, но как он разваливается в последние минуты, нужно брать на заметку соперникам. Чего не хватает команде Михайлиса. Концентрации, в первую очередь. Наказывали за это ЦСКА с "Динамо", а "Барыс" недосчитался несколько заслуженных очков.
Командная оборона, когда защищают ворота, а не только игроки защитного плана, не всегда срабатывает. Игроки недорабатывают, отпускают соперников и те делают решающие действия. Проигрывает команда.
Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ
Напомним, казахстанский "Барыс" набрал семь очков в шести встречах нового регулярного чемпионата КХЛ, а перед домашней игрой с рижским "Динамо" был помещен на карантин. Выявлены 12 человек с симптомами коронавируса. К играм команда может вернуться в начале октября.
"Барыс" всех обошел, или как в КХЛ пробрался коронавирус и кто уже пострадал