Команда хоккеиста сборной Казахстана одержала пять подряд побед перед матчем с "Авангардом"

Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0). В составе хозяев дубль сделал Виктор Тихонов (18-я и 22-я минуты), еще по одной шайбе забросили Станислав Галиев (34), Роман Рукавишников (53) и Джастин Азеведо (60). У "Сочи" отличились Герман Рубцов (34), Ансель Галимов (38) и Мальте Стремвалль (39).

"Ак Барс", одержавший пятую победу подряд, в следующем матче 22 сентября примет омский "Авангард". "Сочи", проигравший третью игру кряду, в тот же день сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Напомним, за "Ак Барс" выступает форвард сборной Казахстана Найджел Доус, который стал игроком казанской команды в середине июля. Ранее он два года играл за "Автомобилист" из Екатеринбурга, а перед этим провел семь лет в "Барысе", где был натурализован.

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