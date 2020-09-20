"Такого никогда раньше не видела". Жена Найджела Доуса вспомнила переезд в Казахстан

Кассандра Доус, жена одного из самых успешных легионеров за всю историю КХЛ Найджела Доуса, в интервью КХЛ рассказала о переезде в Казахстан.

- Ты помнишь день, когда вы решили переехать в Казахстан?

- Найджел позвонил и сказал, что он и его одноклубник Дастин Бойд (тогда они вместе играли в "Гамильтон Булдогс") собираются подписать контракт с клубом в Астане (ныне Нур-Султан). 48 часов на принятие решения. Я была в шоке, совершенно ничего не знала о Казахстане. Но все же ответила: "Хорошо, поехали!".

- Переезд в новую страну может вызвать разные эмоции. С одной стороны, ты должна быть надежной опорой мужу, с другой - справляться с бытом сама. Как ты это пережила?

- Сначала было очень сложно! Я никогда не была так далеко от дома. Мой первый год в Казахстане был вызовом, но со временем привыкла, мы стали чувствовать себя как дома. Думаю, что каждый иностранец скучает по родным краям. Неважно, кто ты: канадец в России или россиянин в Канаде - не хватает чувства комфорта своего дома. Адаптация и изучение языка проходят сложно.

Стыдно признаться, но мой русский до сих пор заставляет желать лучшего. Есть одна история, связанная с языковым барьером, но о ней лучше промолчать. Я водила машину в Казахстане, хотя первое время чувство страха не покидало, пришлось привыкать к новым правилам. Элементарный шопинг был интересным опытом. Неоднократно я покупала кефир вместо молока. Как только выучила несколько слов, все стало проще. Мои русские и казахстанские друзья поддерживали и учили, переводчик в телефоне тоже спасал. Погода в Казахстане и Екатеринбурге похожа на погоду в Виннипеге. Так что в этом плане обошлось без сюрпризов.

- Что помогало тебе преодолевать трудности? Что заряжало?

- Я старалась и стараюсь оставаться позитивной, благодарной за возможность жить в другой стране и изучать новую культуру. Это дает шанс и для новых хобби. В Казахстане, например, я нашла англоязычного инструктора по теннису и вместе с другими женами игроков занимались на корте. На профессиональный уровень не вышла, но получила массу положительных эмоций.

- Что больше всего удивило тебя здесь?

- Парковка! Люди блокируют машины, оставляют табличку с номером на стекле - я такого никогда раньше не видела.

- Найджел - звезда КХЛ. Уверена, что его часто узнали в Казахстане. В Казани тоже очень любят хоккей, знают всех игроков "Ак Барса". А какая ситуация в Виннипеге? Ваши друзья осознают, что общаются с известным человеком?

- Дома все тихо, никто его не узнает, по-особенному не относится. Честно сказать, и в Екатеринбурге Найджела не узнавали так часто, как в Казахстане. В Канаде он обычный парень.