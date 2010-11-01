Клуб из конференции "Барыса" представил нового тренера

Новым тренером хоккейного клуба "Амур"
стал 59-летний российский специалист Сергей Светлов
, сообщает официальный сайт
"тигров".
Тренерскую карьеру он начинал в 1995 году в Германии. В сезоне-2010/11 уже работал главным тренером "Амура".
С 2018 года возглавлял приморский "Адмирал".
Светлов - олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР
Новый наставник уже присоединился к команде. В его штаб войдут Павел Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов.
Отметим, что в Восточной конференции "Амур" с двумя очками идет на предпоследнем, 11-м месте. В этой конференции выступает и "Барыс"
, матчи которого ранее были отменены
из-за короновируса в команде. Подопечные Юрия Михайлиса, набрав семь очков, располагаются на седьмой позиции.