Клуб из конференции "Барыса" представил нового тренера

В активе команды только два очка.

Сергей Светлов. Фото: ХК "Амур"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 11:55
Новым тренером хоккейного клуба "Амур" стал 59-летний российский специалист Сергей Светлов, сообщает официальный сайт "тигров".

Тренерскую карьеру он начинал в 1995 году в Германии. В сезоне-2010/11 уже работал главным тренером "Амура".

С 2018 года возглавлял приморский "Адмирал".

Светлов - олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР

Новый наставник уже присоединился к команде. В его штаб войдут Павел Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов.

Отметим, что в Восточной конференции "Амур" с двумя очками идет на предпоследнем, 11-м месте. В этой конференции выступает и "Барыс", матчи которого ранее были отменены из-за короновируса в команде. Подопечные Юрия Михайлиса, набрав семь очков, располагаются на седьмой позиции. 
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Амур
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 11:55
© 2008 - 2020 ТОО «EML»