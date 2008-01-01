После "Барыса" еще в одном клубе КХЛ выявлены случая заражения коронавирусом

В рижском "Динамо" были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает Sportacentrs. Положительные результаты тестов на COVID-19 как минимум у пяти членов клуба."Предоставим информацию позже. Наша команда сдала анализы, и теперь ждём результатов. Только после этого примем решение. Пока ничего не подтверждено. Впрочем, что есть случаи заражения, нам тоже понятно. Нам это ясно, и именно поэтому мы сейчас пытаемся понять, сколько их, как это произошло", - сказал председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис.В среду (16 сентября) "Динамо" в гостях уступило хабаровскому "Амуру" (1:2). В четверг "Динамо" досрочно вернулось в Ригу, так как его соперник казахстанский "Барыс" был отправлен на карантин из-за случаев COVID-19 в команде, матч должен был пройти 18 сентября в Нур-Султане. Латвийскому клубу 22 сентября предстоит домашний матч с нижегородским "Торпедо".Ранее стало известно, что шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Барыса" - 18 сентября с рижским "Динамо", 20 сентября с "Северсталью", 22 сентября с "Металлургом", 21 сентября с "Куньлунем", 29 сентября с "Витязем" и 1 октября с "Сочи" - отменяются и будут перенесены на более поздний срок.Кроме того. пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Йокерита" - 11 сентября с "Ак Барсом", 15 сентября с "Северсталью", 17-го с "Металлургом", 19-го с "Витязем", 21-го с ЦСКА - перенесены на более поздний срок.