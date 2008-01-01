Экс-хоккеист "Барыса" уехал в Европу

При этом еще летом он продлил контракт с казахстанским клубом.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:27
Бывший защитник "Барыса" Владимир Гребенщиков подписал контракт с "Жилиной", сообщает пресс-служба словацкого клуба. Главным тренером команды является Душан Грегор, в прошлом сезоне возглавлявший кокшетауский "Арлан".

"Владимир, қасқырлардың арасына қош келдіңіз!" - такими словами поприветствовали казахстанского игрока в новом коллективе.

Летом агент хоккеиста Вячеслав Борисов сообщал о продлении контракта с кокшетауским клубом. Однако недавно в "Арлане" полностью сменилось руководство, которое заново набирает состав.

В прошлом сезоне 28-летний воспитанник Темиртау сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 48 матчей и набрал 23 (3+20) очка, в 3 играх плей-офф отметился результативной передачей.

Напомним, в сезонах 2013-2014 и 2014-2015 годов Гребенщиков защищал цвета "Барыса". В КХЛ он сыграл 38 матчей и записал в актив 5 (2+3) очков.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:27
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