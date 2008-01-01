Как худший в КХЛ. Вратарь "Барыса" занял последнее место в рейтинге Лиги

Легионер должен быть лидером на своей позиции в команде.

Йони Ортио. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:48
Вратарь "Барыса" Йони Ортио закрепился на последнем месте среди лучших голкиперов нового розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по коэффициенту надежности. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

29-летний финский хоккеист отыграл в новом турнире КХЛ четыре встречи и пропустил 15 (из 146 бросков отразил 131) шайб. Коэффициент надежности - 3,67 гола за игру. Этот результат вывел его на 30-е место в классификации по этому показателю, а хуже дела обстоят в основном у коллег из клубов-аутсайдеров.

Примерно такие показатели, как у Ортио, у трех вратарей "Амура", а ведь аутсайдер пропустил на десять шайб больше (29 голов). Двое идут выше финского голкипера - у Евгения Аликина показатель 3,59, а у Марека Лангхамера - 3,63. Только Евгений Киселев выступает хуже (4,72). 



Не очень удачно в минском "Динамо" начал сезон Доминик Фурх (3,79), но он выиграл два матча из четырех в отличии от Ортио. Почти четыре шайбы за игру пропускает в рижском "Динамо" Станислав Галимов (3,98). 

Плохие результаты у вратарской бригады китайского "Куньлуня", проигравшего все встречи. Лидирует Дмитрий Шикин (3,3), а вот его напарники проваливают старт турнира - Шимон Грубец (5,04) и Александр Лазушин (7,07). Неудачно начали "регулярку" и в "Нефтехимике" - Константин Барулин (3,7) и Евгений Иванников (5,51).

Пять голов пропустил второй вратарь "Салавата Юлаева" - Владислав Сухачев (5,12). Рядом два игрока "Спартака": у Юлиаса Гудачека показатель 3,78, а у Павла Хомченко - 6,56. Здесь же голкиперы из "Торпедо" - это Андрей Тихомиров (3,51) и Никита Серебряков (7,29).

По матчу за "Сочи" отыграли Максим Третьяк (4) и Иван Кульбаков (5,45). В лучшую тройку входят два вратаря из финского "Йокерита", которые успели отыграть по одной игре. Без пропущенных голов матч завершил Андерс Линдбек, а Янис Калниньш добился показателя 1,02. Тройку замыкает Юхо Олкинуора из "Металлурга" (1,13). Хенрик Карлссон идет седьмым (1,44).

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Добавим, что "Барысу" перенесли ближайшие шесть игр из-за заражения коронавирусом. Казахстанская команда может вернуться в турнир в октябре, но "Барыс" лидирует в Лиге по заболевшим членам клуба. 4 октября подопечные Юрия Михайлиса могут принять СКА из Санкт-Петербурга.

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