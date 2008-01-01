"Барыс" получит технические поражения? В КХЛ выступили с заявлением

Президент КХЛ Алексей Морозов
объяснил, почему финский "Йокерит"
и казахстанский "Барыс"
не получили технические поражения за ситуацию с коронавирусом. Его слова приводит "Чемпионат
".
"Исключение "Йокерита" и "Барыса" из КХЛ? Гипотетически мы можем что угодно представлять и думать. Мы должны учитывать, какие у них в стране правила. У нас в России, например, тоже разные положения по посещаемости. Запиши сейчас пять поражений "Барысу" и "Йокериту" – они окажутся в очень тяжелой ситуации. Конечно, вся эта ситуация нас тревожит", - пояснил Морозов.
Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Барыса", которые должны были состояться: 18 сентября с рижским "Динамо", 20 сентября с "Северсталью", 22 сентября с "Металлургом", 21 сентября с "Куньлунем", 29 сентября с "Витязем" и 1 октября с "Сочи" - отменяются и будут перенесены
на более поздний срок.
Ранее стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Йокерита", которые должны были состояться: 11 сентября - с "Ак Барсом", 15 сентября с "Северсталью", 17-го с "Металлургом", 19-го с "Витязем", 21-го с ЦСКА, перенесены на более поздний срок.