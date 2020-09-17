"Барыс" получит 20 миллионов рублей от КХЛ

В Москве состоялся Совет директоров КХЛ, который утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав, сообщается на официальном сайте
лиги.
Всего будет распределено более 466,5 миллиона рублей. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, лига выполняет стратегию развития, в которой заложен ежегодный рост выплат клубам.
Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15. В сезоне-2019/20 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 34 страны вещания, включая Россию. Было показано 1 050 трансляций на 17 международных телеканалах, 888 трансляций на региональных телеканалах, 58 трансляций на федеральном телеканале "Матч ТВ", 1387 трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.
Всего между клубами распределено 466 460 927 рублей с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне между клубами было распределено 419 339 292 рублей. Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами претерпел изменения в части распределения весов в спортивном принципе, в связи с досрочным завершением чемпионата.
Неизмененными остались принципы распределения участия в чемпионате (30 процентов) и принцип телеспроса (40):
▪ 30 процентов общей суммы распределены между всеми 24 участниками чемпионата 2019/2020;
▪ 40 процентов распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.
Ранее в спортивном принципе, вес которого 30 процентов, распределение согласно итогам выступления клуба в чемпионате производилось следующим образом: 15 процентов участникам плей-офф, 7,5 процента - за первое место в плей-офф, три процента - за второе место в плей-офф, 4,5 процента победителю регулярного чемпионата КХЛ.
По причине досрочного завершения чемпионата финалисты плей-офф КХЛ в сезоне-2019/20 не были определены. При этом лигой утверждена итоговая таблица чемпионата, согласно которой командам, вышедшим во второй раунд плей-офф, присвоено технически единое место 1-8.
В связи с этим часть доходов, предназначавшаяся участникам финальной серии плей-офф (43 миллиона рублей), распределена в равных долях между восемью клубами-участниками второго раунда. Таким образом структура распределения дохода по спортивному принципу выглядит следующим образом:
- 15 процентов - участникам плей-офф;
- 10,5 процента - клубам, вышедшим во второй раунд плей-офф;
- 4,5 процента - победителю регулярного чемпионата КХЛ.
Клубы "Ак Барс", "Барыс", "Динамо" (Москва), "Йокерит", "Салават Юлаев", "Сибирь", СКА и ЦСКА получили по 5 356 475 рублей.
Рекордную сумму выплат по итогам чемпионата получит "Йокерит" (50 671 937 рублей), где 36 388 004 рублей получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей.
Победа в регулярном чемпионате дала возможность ЦСКА получить 18 365 057 рублей, а в общей сложности - 46 911 353 рублей. Замыкает тройку СКА, права на трансляции матчи которого пользуются наибольшим спросом среди российских клубов КХЛ. Это дало возможность СКА заработать 8 369 166 рублей, в общей сложности - 27 183 719 рублей.
Всего "Барыс" получит чуть больше 20 миллионов рублей.