В "Барысе" сделали заявление по переносу матчей из-за коронавируса

В клубе 12 положительных тестов.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:20
Тесты 12 игроков и представителей тренерского штаба "Барыса" показали первично положительные результаты, сообщает "Спорт-Экспресс".

Команда была отправлена на карантин, а КХЛ перенесла шесть матчей с участием команды из Нур-Султана на более поздний срок.

Как сообщил пресс-секретарь казахстанского клуба Евгений Акманов, у всех представителей команды болезнь проходит бессимптомно, поэтому на время карантина все были отправлены по домам, но при этом находятся под постоянным надзором медицинского штаба.

В клубе надеются, что вскоре все поправятся, команда продолжит выступление в КХЛ, что подобная ситуация не повторится, а отложенные матчи по согласованию с соперниками удастся провести в более поздние сроки. Перебазирование клуба в Россию в настоящий момент не обсуждается, хотя рассматривалось перед началом сезона. "Барыс" настроен выступать на своей домашней арене и при своих болельщиках.
Метки:
Барыс в КХЛ Коронавирус КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:20
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