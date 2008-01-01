Тройка положительных? У кого в "Барысе" могли обнаружить COVID-19

Положительные тесты на COVID-19 могли сдать трое игроков "Барыса" - защитник Джесси Блэкер, нападающий Якоб Лилья и вратарь Йони Ортио.

Как сообщает "Литер" со ссылкой на пресс-службу клуба, эти игроки пропустили предыдущий матч команды, так как у них были выявили признаки ОРВИ. Что касается капитана Даррена Дица, который также не вышел тогда на лед, то у него микротравма.

Напомним, сегодня появилась информация, что в казахстанском клубе выявлен коронавирус, из-за чего он может уйти на карантин и пропустить шесть ближайших матче в КХЛ. В "Барысе" пока не комментируют ситуацию.