В "Барысе" коронавирус. КХЛ перенесет следующие шесть матчей казахстанской команды?

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет вынуждена перенести матч регулярного чемпионата между "Барысом" и рижским "Динамо", передает "Чемпионат".

Причина - коронавирус COVID-19, который выявлен в казахстанском клубе.

Напомним, встреча должна была состояться завтра, 18 сентября, в Нур-Султане.

"Скорее всего, "Барыс" повторит судьбу "Йокерита", уже находящегося на двухнедельном карантине. В случае отправления "Барыса" на карантин под угрозой переноса находятся ближайшие шесть матчей команды Юрия Михайлиса", - пишет российское СМИ.

Отметим, что в последнем матче команды, который состоялся 14 сентября, участие не приняли капитан Даррен Диц, защитник Джесси Блэкер и нападающий Якоб Лилья.

Напомним, ранее стало известно, что пять матча регулярного чемпионата КХЛ с участием "Йокерита" перенесены на более поздний срок.