Уфимский "Салават Юлаев"
подписал контракт с вратарем Даниилом Тарасовым
, информирует пресс-служба
КХЛ.
Двусторонний контракт с 21-летним вратарем рассчитан на один сезон. Тарасов арендован у "Коламбуса". При этом у клуба НХЛ будет опция возврата хоккеиста в свою систему в любой момент сезона. Тарасов был выбран "Коламбусом" в третьем раунде драфта НХЛ 2017 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Салавата" Томи Лямся был лично заинтересован в возвращении Тарасова. В команде тренером вратарей работает отец Даниила Вадим.
В минувшем сезоне Тарасов провел 41 матч за финский "Эссят", пропуская в среднем 2,75 шайбы и отражая 89,93 процента бросков.
Тарасов является воспитанником "Салавата Юлаева" и играл за молодежные команды уфимского клуба. В сезоне-2018/19 провел два матча в КХЛ, пропуская в среднем 2,86 шайбы и отражая 91,7 процента бросков.
После шести туров "Салават Юлаев" делит первое-второе места с "Авангардом" (по десять очков) в дивизионе Чернышева. "Барыс" (7) идет третьим.