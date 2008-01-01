Волка шайбы кормят. Шесть очков в шести матчах, или зачем "Барысу" форвард из Канады

Нападающий забил первый гол команды в турнире.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 20:34
Канадский форвард сборной Казахстана Кертис Волк с шестью очками вышел в лучшие бомбардиры "Барыса" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - нападающий набирает очки в каждом из стартовых матчей турнира. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний форвард начинает в "Барысе" третий сезон, и пока он может стать лучшим в карьере. Негабаритный центральный форвард помогает не только раскрыться казахстанцу Никите Михайлису, который забил уже пять голов, но и сам очень полезен в нападении.

Начал канадец с первого гола для "Барыса" в сезоне, когда подобрал шайбу в чужой зоне и отправил ее мимо голкипера. Столичный клуб встречу с рижским "Динамо" выиграл, а Волк отыграл почти 17 минут, уступив по игровому времени только трем игрокам из первого звена.



Затем Волк занялся привычным делом - в двух играх подряд ассистировал Михайлису, а тот не подвел. Третью голевую передачу в сезоне канадец отдал новичку: дебютный гол в КХЛ забил шведский форвард Якоб Лилья. Возможно, не самый изящный гол, но команде победу одержать помог.



Но особенно полезен в этом сезоне Волк в большинстве: очередную передачу он отдал во встрече с ЦСКА. Выверенный пас отрезал всю оборону, а голкипер уже не успевал закрывать ворота от броска Михайлиса. Шесть очков в шесть играх, серия продолжится? Гол или пас? Волк не планирует останавливаться.



"Ух ты, какая красота!". Как форвард "Барыса" идет по пути Доуса и борется со снайперами в КХЛ

Напомним, что следующий матч "Барыс" проведет 18 сентября с рижским "Динамо" на своем льду. В первом противостоянии сезона Михайлис забил гол в большинстве, а "Барыс" одержал первую победу в турнире.

Борьба за выход в плей-офф Кубка Гагарина. Как "Барыс" будет набирать очки в КХЛ
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Канада Сборная РК по хоккею Михайлис Никита Лилья Якоб
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 20:34
© 2008 - 2020 ТОО «EML»