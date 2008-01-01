Борьба за выход в Кубок Гагарина. Как "Барыс" будет набирать очки в КХЛ

Календарь выглядит очень удобным.

Фото: ХК "Динамо" (Рига)©
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Сегодня 16:31
Казахстанский клуб "Барыс" закрепился в середине турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но обязан набирать очки в следующих матчах турнира, если хочет бороться за выход в плей-офф Кубка Гагарина. О перспективах столичной команды на вторую половину сентября - в материале корреспондента Vesti.kz.

Семь очков в стартовых играх определили "Барыс" на шестую строчку на "Востоке". На три балла казахстанская команда отстает от лидеров, которыми являются "Авангард", "Металлург" и "Салават Юлаев", и столько же имеет преимущества перед девятым местом. Вполне комфортно.

Но можно и выше. Завтра, 17 сентября, "Ак Барс", который идет пятым с восемью очками, примет "Салават Юлаев", и кто-то из них очков недосчитается. "Барыс" откроет вторую половину месяца встречей с рижским "Динамо", а "Авангард" отправится в гости к слабо стартовавшему "Нефтехимику".

18 сентября

"Барыс" - "Динамо" Рига (три очка и десятое место);

20 сентября

"Северсталь" (пятое место и пять очков) - "Барыс"

22 сентября

"Металлург" (второе место и десять очков) - "Барыс"

27 сентября

"Куньлунь" (ноль очков и 11-12 места) - "Барыс"

29 сентября

"Витязь" (четыре очка и девятое место) - "Барыс"

1 октября

"Сочи" (три очка и 11 место) - "Барыс"

Если не брать в расчет матч с магнитогорцами, то в других встречах казахстанская команда обязана бороться за очки. Можно их отнять и у "Металлурга", ведь двукратный обладатель Кубка Гагарина еще не должен забыть плей-офф прошлого сезона, когда был переигран и разбит.



У "Барыса" есть шанс наиграть состав на матчи с более сильными соперниками, ведь оппозиция сейчас может дать шанс на исправление ошибки. Ожидаем, что в ближайших шести встречах "Барыс" наберет не меньше очков, чем за стартовые игры.

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Напомним, ударной силой нового "Барыса" являются форвард Никита Михайлис и защитник Даррен Диц, которые участвуют в снайперской гонке турнира. Не может забить другой голеадор столичной команды, канадец Мэтт Фрэттин, чья сухая серия достигла шести встреч. Вернулся в состав столичной команды форвард сборной Казахстана Дмитрий Гренц.

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