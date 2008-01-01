"Ух ты, какая красота!". Как форвард "Барыса" идет по пути Доуса и борется со снайперами в КХЛ

Игрок может обновить личный рекорд.

Никита Михайлис (в центре). Фото: ПХК ЦСКА©
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Сегодня 14:22
Казахстанский хоккеист "Барыса" Никита Михайлис входит в число претендентов на победу в снайперской гонке регулярного чемпионата КХЛ. Фланговый нападающий выдал лучший старт за все годы участия в турнире. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летний форвард забил пять голов в шести встречах и закрепился в группе ведущих голеадоров Лиги. Лидируют в гонке Тему Хартикайнен из "Салавата Юлаева" и Антон Бурдасов, представляющий СКА из Санкт-Петербурга. Как и Михайлис, по пять голов забили Брэндон Козун из минского "Динамо" и еще игрок уфимского клуба Маркус Гранлунд.

Еще три игрока, среди которых присутствует Даррен Диц, отличились по четыре раза. Оба игрока казахстанской команды, в отличие от конкурентов, не сделали ни одной голевой передачи. Смогут ли выстоять в борьбе, если капитан в лучшем своем регулярном чемпионате забил 15 голов, а форвард - два раза по 17? Есть определенные надежды, что они улучшат свои рекорды.

А что касается общей победы, то конкуренты очень сильны. Да и результаты должны быть солиднее. Например, в прошлом сезоне Кирилл Капризов из ЦСКА забил 33 гола, а динамовец Дмитрий Яшкин - 31. Еще раньше тот же Капризов отличился 30 раз, а Найджел Доус, который стал вторым, - 28. Таким образом, чтобы выиграть, нужно забить от 30 голов и больше.

Последним в "Барысе" эту отметку преодолевал Доус три сезона назад, когда с 35 голами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. После него игроки останавливались на 20-23 голах, что дает шанс голеадорам обновленного состава проявить себя. Если исходить из показателей команды и формы соискателей, то рубеж вполне по силам.

"Ух ты, какая красота!" - комментаторы КХЛ не остались в стороне от оценок очередного гола казахстанского нападающего. А для "Барыса" они не только эффектны, но и эффективны. Один уже принес победу, а три помогли реализовать большинство.



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Таким образом, если лидеры снайперского зачета столичного клуба выдержат темп, то могут претендовать не только на высокие позиции в клубном рейтинге, но и в Лиге. Михайлис два сезона подряд выдает стабильные результаты, а сейчас может их превзойти.

Напомним, что следующий матч "Барыс" проведет 18 сентября с рижским "Динамо" на своем льду. В первом противостоянии сезона Михайлис забил гол в большинстве, а "Барыс" одержал первую победу в турнире.

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Метки:
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Сегодня 14:22
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