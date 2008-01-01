Камбэк возможен? Как "Барыс" все еще "раздает" очки и упускает выигранные матчи в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" закрепился на шестом месте в Восточной конференции КХЛ, но мог стартовать на турнире еще успешнее. Некоторые моменты с упущенными очками команды Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Семь очков в шести играх помогли казахстанской команде сконцентрироваться на исправлении промежуточных проблем. Старт не провальный, но мог быть более успешным. "Барыс" упустил несколько побед в основное время, а за пределами 60 минут игрового времени еще не выигрывал.



Первые симптомы появились в игре с рижским "Динамо", когда "Барыс" получил фору в три гола, а за 26 секунд разница была уже минимальная. Команде из Латвии не хватило игрового времени, чтобы наказать соперников. В Минске была обратная ситуация, но этот матч скорее выбивается из общей динамики.







"Барыс" все равно проиграл. Был близок к камбэку даже китайский "Куньлунь", ведь за шесть минут до сирены сделал счет 2:3, но чтобы дожать - не хватило либо исполнительского мастерства, либо сыгранности. Сполна ситуацию реализовало "Динамо" из Москвы: со счета 2:4 гости сделали результат паритетным, а затем выиграли матч.



Двух с половиной минут не хватило "Барысу" для победы над ЦСКА. Соперник перехватил шайбу, завладел инициативой и начал давить на подопечных Михайлиса. Не было удалений, но хозяева льда как будто немного "подсели". Решающий гол пропустила первая тройка нападения, которую заставили защищаться и ошибиться.



Таким образом, "Барыс" неплохо действует на старте и набирает очки, но мог быть еще выше в таблице. Ничья в основное время пока не приносит дополнительных баллов в овертайме или по буллитам. Как минимум в двух играх повезло, что соперник не отыгрался, а еще в паре, наоборот, оппоненты забирали матчи.







Тренерскому штабу есть что исправить, ведь механизм еще не работает так, как хотелось бы. Нет стабильности. "Барыс" как умел проигрывать матчи с большим преимуществом, так и не разучился этого делать. С камбэками ситуация похуже, но они возможны. "Барыс" все еще способен удивлять.



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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ столичный "Барыс" примет рижское "Динамо". Встреча состоится 18 сентября, а через два дня казахстанская команда сыграет уже в Череповце с "Северсталью". Рижане занимают десятое место на "Западе", а россияне - пятое.



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