Департамент судейства КХЛ сделал заявление по матчу "Барыс" - ЦСКА

В игре отменили шайбу.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 08:28
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разъяснил эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата между казахстанским "Барысом" и московским ЦСКА.

Эпизод случился в самом конце первого периода, когда нападающий армейцев Максим Сорокин забросил шайбу в ворота соперника, но взятие ворот было отменено.

"На 20-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды ЦСКА Максимом Соркиным, главный судья инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот до или после окончания времени периода. В результате видеопросмотра определено: шайба пересекла линию ворот после окончания времени периода. Нет гола", - говорится на официальном сайте КХЛ.

Сам матч завершился победой ЦСКА в серии буллитов (основное время завершилось вничью - 1:1). Таким образом, "Барыс" во второй раз в сезоне уступил армейцам - 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1.

Следующий матч "Барыс" также проведет дома - 18 сентября примет рижское "Динамо". 
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Барыс в КХЛ ЦСКА КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 08:28
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